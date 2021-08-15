Бьет, как дед! Впечатляющий дебют внука Мохаммеда Али

Нико пошел по стопам деда

В США прошел боксерский вечер промоутерской компании Top Rank. Здесь дебютировал на профессиональном ринге внук легендарного Мохаммеда Али средневес Нико Али Уолш.

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Нико встречался с Джорданом Уиксом (4-2, 2 KO). И дебют вышел ярким. Уже в первом раунде Али отправил соперника в нокаут.

Ники Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука.

"Мне всю жизнь приходится жить с этим давлением. Не важно, была это школа или спорт. Меня всегда будут сравнивать с дедом. Но я сильный, раз выбираю тот вид спорта, где прославился Мохаммед Али", – заявил Нико.

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