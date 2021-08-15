Б'є, як дід! Вражаючий дебют онука Мохаммеда Алі

Ніко пішов по стопах діда

У США пройшов боксерський вечір промоутерської компанії Top Rank. Тут дебютував на професійному рингу онук легендарного Мохаммеда Алі, середньоваговик Ніко Алі Волш.

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Ніко зустрічався з Джорданом Віксом (4-2, 2 KO). І дебют вийшов яскравим. Уже в першому раунді Алі відправив суперника в нокаут.

Нікі Волш народився в 2001 році. У 10 років він почав займатися боксом. Хоча мати і була проти, але дід схвалював вибір онука.

"Мені все життя доводиться жити з цим тиском. Не важливо, була це школа або спорт. Мене завжди будуть порівнювати з дідом. Але я сильний, раз вибираю той вид спорту, де прославився Мохаммед Алі", – заявив Ніко.

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