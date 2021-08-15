14 серпня 17:00 Відео
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30 Відео
Зоря 1
Минай 1
14 серпня 19:30 Відео
Десна 2
Дніпро-1 1
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Б'є, як дід! Вражаючий дебют онука Мохаммеда Алі

Любомир Луканюк
15 серпня, 10:16
Ніко Алі Волш провів свій перший бій на професійному рингу і виграв нокаутом вже в першому раунді, перемігши Джордана Вікса

Ніко пішов по стопах діда

У США пройшов боксерський вечір промоутерської компанії Top Rank. Тут дебютував на професійному рингу онук легендарного Мохаммеда Алі, середньоваговик Ніко Алі Волш.

Читайте також: Вони переписали історію боксу! Діти, які не осоромили славу великих батьків

Ніко зустрічався з Джорданом Віксом (4-2, 2 KO). І дебют вийшов яскравим. Уже в першому раунді Алі відправив суперника в нокаут.

Нікі Волш народився в 2001 році. У 10 років він почав займатися боксом. Хоча мати і була проти, але дід схвалював вибір онука.

"Мені все життя доводиться жити з цим тиском. Не важливо, була це школа або спорт. Мене завжди будуть порівнювати з дідом. Але я сильний, раз вибираю той вид спорту, де прославився Мохаммед Алі", – заявив Ніко.

Алі викинув медаль, а Кличко – продав: дивіться рейтинг легенд профі боксу, які були чемпіонами Олімпійських ігор.

Реклама