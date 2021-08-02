Белодед оторвалась после Олимпиады с подругами и Верняевым

Дарья Белодед и ее подруга Мария Сухая / Фото: Instagram
Дарья Белодед с друзьями, среди которых гандболистка Мария Сухая и дисквалифицированный за допинг гимнаст Олег Верняев, отправились на прогулку по Днепру на катере.
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При этом Дарья зажигательно подпевала песню "На теплоходе музыка играет", звучавшую у них на плавсредстве.
Компания провела немного времени на пляже и насладилась киевским закатом.
Напомним, в соревнованиях дзюдоисток на Олимпиаде в Токио Дарья Белодед взяла "бронзу" в категории до 48 кг, хотя рассчитывала на "золото".
При этом Белодед заявила, что намерена продолжить выступления, но уже в другом весе. "До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – отметила спортсменка.
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