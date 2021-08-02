Білодід відірвалася після Олімпіади з подругами і Верняєвим

20-річна дзюдоїстка дозволила собі розслабитися після повернення з Ігор в Токіо, де вона здобула бронзову нагороду. Дивіться, як відпочиває спортсменка

Дар'я Білодід і її подруга Марія Суха / Фото: Instagram

Дар'я Білодід з друзями, серед яких гандболістка Марія Суха і дискваліфікований за допінг гімнаст Олег Верняєв, вирушили на прогулянку по Дніпру на катері.

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При цьому Дар'я емоційно підспівувала пісню "На теплоходе музыка играет", що звучала у них на плавзасобі.

Білодід відпочиває після Олімпіади Відео: Instagram

Компанія провела трохи часу на пляжі і насолодилася київським заходом сонця.

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Нагадаємо, в змаганнях дзюдоїсток на Олімпіаді в Токіо Дар'я Білодід взяла "бронзу" в категорії до 48 кг, хоча розраховувала на "золото".

При цьому Білодід заявила, що має намір продовжити виступи, але вже в іншій вазі. "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Старатимусь, щоб ця мрія здійснилася", – зазначила спортсменка.