"Люблю тебе, крихітко!" Білодід привітала українку, яка виграла медаль Олімпіади для Азербайджану

Колишня українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська, яка здобула бронзу Олімпіади під азербайджанським прапором, отримала зворушливе послання від Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід і Ірина Кіндзерська / Фото: Instagram

"Ірусю, ти така молодець. Так пишаюся тобою. Ти на це заслужила і гідно пройшла весь шлях до медалі", – написала в сторіз Дар'я Білодід ексукраїнській дзюдоїстці Ірині Кіндзерській, яка сьогодні принесла "бронзу" Азербайджану.

"Я люблю тебе, крихто. Ми це зробили. Пишаюся", – відповіла Кіндзерська Дар'ї, у такий спосіб привітавши свою подругу з раніше здобутою "бронзою" в категорії до 48 кг

У бою за третю сходинку Кіндзерська (в заміжжі Алієва) в категорії понад 78 кг іппоном здолала китаянку Сю Шиян, після чого розридалася.

Кіндзерська розплакалася після "бронзи" / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Ірина Кіндзерська показала найкращий результат збірної України з дзюдо на Олімпіаді-2012 в Лондоні, де стала п'ятою. Під українським прапором вона також була чемпіонкою Європи серед молоді.

Але в 2017 році Кіндзерська прийняла громадянство Азербайджану.

"Особисто я був категорично проти такого переходу, але... Там вже питання стояло так: або вона переходить до Азербайджану, або взагалі закінчує кар'єру", – розповідав "Сьогодні" тренер збірної України Віталій Дуброва.

"Ірина вийшла заміж за азербайджанця. Вона дуже хотіла трохи заробити грошей. Фінансові умови там значно кращі".

Крім того, за словами тренера, у збірній України Кіндзерська мала багато конкуренток у своїй категорії і вважала, що в складі команди Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду.

Пробилася. І в Токіо-2020 принесла Азербайжану "бронзу". Хоча, що цікаво, готувалася до цієї Олімпіади Ірина Кіндзерська... в Києві.

Додамо, що раніше українець приніс Росії медаль Олімпіади-2020 – на батьківщині його називали зрадником.