Белодед осталась без "золота" из-за голодовки! Признание отца

Отец и тренер украинской дзюдоистки Дарьи Белодед Геннадий прокомментировал выступление дочери на Олимпийских играх-2020 в Токио, где она взяла "бронзу"

Дарья Белодед и ее отец / Фото: Reuters, Instagram

По словам Геннадия Белодеда, перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за пандемии сыграл против его дочери.

Накануне Дарья Белодед в соревнованиях дзюдоисток в категории до 48 кг взяла "бронзу", хотя рассчитывала на "золото".

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"Где-то пандемия сказалась, потому что на год дольше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья – молодец, выдержала", – приводит слова Геннадия Белодеда Суспільне.

"Дарья уже осознала, что она – бронзовый призер Олимпийских игр. Конечно, она расстроена: хотела золотую медаль. Но было сложно, каждая схватка была сложной: психологически и, наверное, физически", – говорит отец Дарьи.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию, – добавил Геннадий Белодед. – А как Дарья отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу возобновлять тренировки".

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Ранее сама 20-летняя Дарья Белодед заявила, что намерена продолжить карьеру в спорте. "До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – отметила спортсменка.