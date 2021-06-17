Бельгия одержала волевую победу над Данией и досрочно вышла в 1/8 финала Евро

Бельгийцы обыграли датчан 2:1, несмотря на быстрый гол в свои ворота, и теперь уже могут готовиться к плей-офф. Датчане же практически лишились шансов на 1/8 финала

Де Брюйне обеспечил Бельгии победу / Фото: Reuters

Сборная Бельгии добыла волевую победу над Данией 2:1 в Копенгагене в поединке второго тура Евро-2020 и, вслед за Италией, досрочно вышла в 1/8 финала.

Бельгийцы пропустили от Поульсена уже на 99-й секунде, что стало вторым по быстроте голом в истории чемпионатов Европы.

Однако во втором тайме Бельгия, один из фаворитов Евро, не только отыгралась, но и забила победный мяч. Отличились Торган Азар и де Брюйне.

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Отметим, что на последних секундах матча кипер Дании Каспер Шмайхель отправился в чужую штрафную площадку спасать свою команду от поражения, но это едва не обернулось голом в оставленные им пустые ворота.

Дания – Бельгия – 1:2

Голы: Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70

Дания: Шмайхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Мехле – Васс (Стригер Ларсен, 61), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 72) – Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72), Брайтвейт

Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90+5) – Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Э. Азар, 59)

Предупреждения: Васс, Йенсен – Т. Азар

Напомним, ранее в этой группе Россия обыграла Финляндию 1:0.

В последнем туре в этой группе 21 июня сыграют Россия – Дания и Финляндия – Бельгия. Датчанам после двух кряду поражений нужно только обыгрывать россиян, чтобы иметь какие-либо шансы попасть в 1/8 финала. А бельгийцы уже могут готовиться к плей-офф.