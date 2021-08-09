Баюл сравнила себя с израильтянкой, обставившей Россию на Олимпиаде

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины высказалась о сенсационных результатах турнира по художественной гимнастике на Играх в Токио

Оксана Баюл с дочкой и Линой Ашрам / Фото: Reuters, Instagram

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе, считает необоснованным возмущение россиян по поводу судейства художественной гимнастики на Играх в Токио.

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"Не понимаю, в чем скандал? Спортсмен вышел, сделал свое дело, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду в Лиллехаммере", – написала в Instagram Оксана Баюл, напомнив, как на Играх-1994 превзошла фаворитку тех соревнований американку Ненси Кэрриган

Оксана Баюл и ее "Лебедь" / Фото: Getty Images

Напомним, на Олимпиаде в Токио израильская спортсменка Линой Ашрам совершила просто революцию в художественной гимнастике и опередила Дину Аверину из РФ в борьбе за "золото" всего на полторы десятых балла! Линой лидировала в трех видах, допустила ошибку в ленте, но запаса хватило ей для победы.

Представители РФ пачками подавали протесты на свои оценки, но ничего изменить не смогли.

После этого Россия осталась без золота и в командном первенстве, где ее обставила Болгария.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.