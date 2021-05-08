Бавария стала чемпионом Германии, не выходя на поле

Досрочный титул мюнхенской команде принесло поражение ее ближайшего преследователя Лейпцига. Бавария добыла 31-е в истории и девятое кряду чемпионство

Роберт Левандовски - суперзвезда "Баварии" / Фото: Reuters

Мюнхенская Бавария, даже не играя, в девятый раз кряду стала чемпионом Германии по футболу. Это произошло после того, как в матче 32-го тура Бундеслиги ближайший преследователь Баварии Лейпциг уступил на выезде дортмундской Боруссии со счетом 2:3 и за два тура до финиша потерял всякие шансы догнать мюнхенцев.

Всего на счету Баварии теперь – 31 трофей национального первенства (1932 год, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Напомним, что тренер Баварии Ханс-Дитер Флик по окончании нынешнего сезона покинет мюнхенскую команду. Ожидается, что он возглавит сборную Германии, где заменит Йоахима Лева.

Бавария же продолжит выступления под руководством Юлиана Нагельсманна, который сейчас дорабатывает свой контракт с Лейпцигом.

Нагельсманн, по тренерским меркам, "юнец" – ему всего лишь 33. Он на два года младше вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

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Как мы сообщали, за пять лет в Баварии Нагельсманн заработает 40 миллионов евро.

Добавим, что ранее в Италии досрочным чемпионом стал Интер.

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