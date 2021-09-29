Бавария – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 29 сентября, в Мюнхене на "Альянц Арене" проходит матч второго тура Лиги чемпионов в группе Е. Бавария принимает Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка.

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После первого тура Бавария лидирует в группе Е с тремя очками, добытыми благодаря выездной победе над Барселоной со счетом 3:0. Динамо делит второе-третье места с Бенфикой, с которой сыграло в Киеве вничью 0:0.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

БАВАРИЯ: Нойер; Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис; Киммих, Горецка; Гнабри, Мюллер, Сане; Левандовски

Не сыграют: Ульрайх (колено), Толиссо (икроножная мышца)

Под вопросом: Коман (сердце)

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Гармаш, де Пена; Супряга

Не сыграют: Беседин (колено), Кулач, Рамирес (коронавирус), Буяльский

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

Команды прежде встречались 10 раз. Бавария выиграла пять из этих матчей, Динамо – четыре.

Во втором групповом этапе Лиги чемпионов-1999/2000 Бавария победила в Мюнхене 2:1 (победный гол в концовке забил Пауло Сержио), а в Киеве сильнее оказалось Динамо 2:0 (отличились Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе). Несмотря на первую победу киевлян над Баварией с 1977 года, мюнхенский клуб финишировал в группе С на первом месте и вышел в четвертьфинал. Динамовцы стали третьими при равенстве очков с занявшим вторую позицию Реалом – будущим победителем турнира – и остались за бортом плей-офф.

Бавария одолела Динамо в полуфинале ЛЧ-1998/99 благодаря голу Марио Баслера в ответном матче (общий счет – 4:3). В первой встрече в Киеве динамовцы вели в счете 2:0 и 3:1 (дубль в активе Андрея Шевченко), но голы Штефана Эффенберга и Карстена Янкера в последние 12 минут принесли Баварии ничью 3:3.

Динамо выиграло три из первых четырех встреч с Баварией, в том числе в Суперкубке УЕФА-1975, когда Олег Блохин забил единственный год в Мюнхене и сделал дубль в ответной встрече в Киеве.

Матч 1975 года (0:1) остается для Баварии единственным в пяти встречах с Динамо в Мюнхене, когда хозяева не смогли выиграть.

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

У киевлян молодая талантливая команда, а Виктор Цыганков очень востребованный игрок. Динамо очень глубоко обороняется, будет важно избежать контратак киевлян и если наш план будет достигнут, то мы сможем реализовать свой статус фаворита матча.

Мирча Луческу, главный тренер Динамо:

Бавария выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые.

Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с сильными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями.

Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта.

Что касается травмы Буяльского, то это большая потеря. Виталий – один из лучших наших игроков, был лидером во всех играх, очень хорошо действует в атаке и еще лучше – в обороне, делает много перехватов. Во время подготовки к матчу с Баварией он был очень важным исполнителем для нас.

БАВАРИЯ – ДИНАМО: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе Баварии. На викторию мюнхенцев установлен коэффициент 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

выигрыш Баварии – 88%

ничья – 8%

выигрыш Динамо – 4%

наиболее вероятный счет – 3:0

БАВАРИЯ – ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции поединок Бавария – Динамо в среду, 29 сентября, начиная с 22:00, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как на прошлой неделе Динамо играло с Шахтером за Суперкубок Украины