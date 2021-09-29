Баварія – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 29 вересня, в Мюнхені на "Альянц Арені" проходить матч другого туру Ліги чемпіонів у групі Е. Баварія приймає Динамо. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку.

Реклама

Після першого туру Баварія лідирує в групі Е з трьома очками, здобутими завдяки виїзній перемозі над Барселоною з рахунком 3: 0. Динамо ділить друге-третє місця з Бенфікою, з якої зіграло в Києві внічию 0: 0.

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

БАВАРІЯ: Нойер; Павар, Зюле, Ернандес, Девіс; Кіммі, Горецький; Гнабрі, Мюллер, Сані; Левандовскі

Не зіграють: Ульрайх (коліно), Толіссо (литковий м'яз)

Під питанням: Коман (серце)

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Гармаш, де Пена; Супряга

Не зіграють: Бесєдін (коліно), Кулач, Рамірес (коронавірус), Буяльський

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ

Команди перш зустрічалися 10 разів. Баварія виграла п'ять із цих матчів, Динамо – чотири.

У другому груповому етапі Ліги чемпіонів-1999/2000 Баварія перемогла в Мюнхені 2: 1 (переможний гол в кінцівці забив Пауло Сержіо), а в Києві сильніше виявилося Динамо 2: 0 (відзначилися Каха Каладзе і Георгій Деметрадзе). Незважаючи на першу перемогу киян над Баварією з 1977 року, мюнхенський клуб фінішував в групі С на першому місці і вийшов до чвертьфіналу. Динамівці стали третіми за однакової кількості очок з зайняли другу позицію Реалом – майбутнім переможцем турніру – і залишилися за бортом плей-офф.

Баварія здолала Динамо в півфіналі ЛЧ-один тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім / 99 завдяки голу Маріо Баслера в матчі-відповіді (загальний рахунок – 4: 3). У першій зустрічі в Києві динамівці вели в рахунку 2: 0 і 3: 1 (дубль в активі Андрія Шевченка), але голи Штефана Еффенберга і Карстена Янкера в останні 12 хвилин принесли Баварії нічию 3: 3.

Динамо виграло три з перших чотирьох зустрічей з Баварією, в тому числі в Суперкубку УЄФА-1975, коли Олег Блохін забив єдиний рік в Мюнхені і зробив дубль в матчі-відповіді в Києві.

Матч 1975 роки (0: 1) залишається для Баварії єдиним в п'яти зустрічах з Динамо в Мюнхені, коли господарі не змогли виграти.

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн:

У киян молода талановита команда, а Віктор Циганков дуже затребуваний гравець. Динамо дуже глибоко обороняється, буде важливо уникнути контратак киян і якщо наш план буде досягнутий, то ми зможемо реалізувати свій статус фаворита матчу.

Мірча Луческу, головний тренер Динамо:

Баварія виглядає зараз як машина, яка досягає результату й запрограмована на перемоги. В її складі виступають кращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановиті.

Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе і неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу.

Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і у них дійсно високі шанси виграти турнір. Збалансована команда, особливо в фізичному плані, з сильними швидкими гравцями, а також талановитими виконавцями.

Для нас важливо, що ми знаходимося в Лізі чемпіонів, і можемо грати з такими командами. Це наша мрія.

Що стосується травми Буяльського, то це велика втрата . Віталій – один з кращих наших гравців, був лідером у всіх іграх, дуже добре діє в атаці і ще краще – в обороні, робить багато перехоплень. Під час підготовки до матчу з Баварією він був дуже важливим виконавцем для нас.

БАВАРІЯ – ДИНАМО: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики букмекерських контор практично не сумніваються в перемозі Баварії. На вікторію мюнхенців встановлений коефіцієнт 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу наступна:

виграш Баварії – 88%

нічия – 8%

виграш Динамо – 4%

найбільш ймовірний рахунок – 3: 0

БАВАРІЯ – ДИНАМО: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції поєдинок Баварія – Динамо в середу, 29 вересня, починаючи з 22:00, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як минулого тижня Динамо грало з Шахтарем за Суперкубок України