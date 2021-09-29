28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
28 сентября 22:00
Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Бавария – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Олег Люлька
29 сентября, 13:46
В среду, 29 сентября, проходит еще восемь поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых и мюнхенское противостояние Баварии и Динамо

Кубок чемпионов / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей среды, 29 сентября, в Лиге чемпионов. Трансляция Бавария – Динамо онлайн доступна на нашем сайте.

ЛЧ, 2-Й ТУР
СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

Группа E

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22:00 Бавария – Динамо
Котировки: 1.11 – 11.50 – 20.00

22:00 Бенфика – Барселона
Котировки: 3.05 – 3.40 – 2.42

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Группа F

19:45 Аталанта – Янг Бойз
Котировки: 1.42 – 5.20 – 7.30

22:00 Манчестер Юнайтед – Вильярреал
Котировки: 1.56 – 4.35 – 6.30

Группа G

22:00 Вольфсбург – Севилья
​​​​​​​Котировки: 3.05 – 3.10 – 2.59

22:00 Зальцбург – Лилль
​​​​​​​Котировки: 2.03 – 3.45 – 4.00

Группа H

19:45 Зенит – Мальме
​​​​​​​Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.40

22:00 Ювентус – Челси
​​​​​​​Котировки: 3.75 – 3.25 – 2.27

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, накануне Шахтер сыграл 0:0 с Интером в Киеве и делит с итальянским клубом третье-четвертое места в группе D.

А возглавляет ее с шестью очками Шериф, после победы над Шахтером (2:0) сенсационно одолевший в Мадриде Реал 2:1.

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