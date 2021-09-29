Баварія – Динамо та інші: розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

Кубок чемпіонів / Фото: Getty Images
До вашої уваги – розклад, котирування і оновлювані результати матчів середи, 29 вересня, в Лізі чемпіонів. Трансляція Баварія – Динамо онлайн доступна на нашому сайті.
ЛЧ, 2-Й ТУР
СЕРЕДА, 29 ВЕРЕСНЯ
Група E
22:00 Баварія – Динамо
Котирування: 1.11 – 11.50 – 20.00
22:00 Бенфіка – Барселона
Котирування: 3.05 – 3.40 – 2.42
Група F
19:45 Аталанта – Янг Бойз
Котирування: 1.42 – 5.20 – 7.30
22:00 Манчестер Юнайтед – Вільярреал
Котирування: 1.56 – 4.35 – 6.30
Група G
22:00 Вольфсбург – Севілья
Котирування: 3.05 – 3.10 – 2.59
22:00 Зальцбург – Лілль
Котирування: 2.03 – 3.45 – 4.00
Група H
19:45 Зеніт – Мальме
Котирування: 1.53 – 4.50 – 6.40
22:00 Ювентус – Челсі
Котирування: 3.75 – 3.25 – 2.27
Нагадаємо, напередодні Шахтар зіграв 0:0 з Інтером у Києві та ділить з італійським клубом третю-четверту сходинки в групі D.
А очолює її з шістьма очками Шериф, який після перемоги над Шахтарем (2:0) сенсаційно здолав у Мадриді Реал 2:1.