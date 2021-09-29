28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Баварія – Динамо та інші: розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

Олег Люлька
29 вересня, 13:46
У середу, 29 вересня, відбувається ще вісім поєдинків другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, серед яких і мюнхенське протистояння Баварії і Динамо

Кубок чемпіонів / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад, котирування і оновлювані результати матчів середи, 29 вересня, в Лізі чемпіонів. Трансляція Баварія – Динамо онлайн доступна на нашому сайті.

ЛЧ, 2-Й ТУР
СЕРЕДА, 29 ВЕРЕСНЯ

Група E

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22:00 Баварія – Динамо
Котирування: 1.11 – 11.50 – 20.00

22:00 Бенфіка – Барселона
Котирування: 3.05 – 3.40 – 2.42

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Група F

19:45 Аталанта – Янг Бойз
Котирування: 1.42 – 5.20 – 7.30

22:00 Манчестер Юнайтед – Вільярреал
Котирування: 1.56 – 4.35 – 6.30

Група G

22:00 Вольфсбург – Севілья
Котирування: 3.05 – 3.10 – 2.59

22:00 Зальцбург – Лілль
Котирування: 2.03 – 3.45 – 4.00

Група H

19:45 Зеніт – Мальме
Котирування: 1.53 – 4.50 – 6.40

22:00 Ювентус – Челсі
Котирування: 3.75 – 3.25 – 2.27

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні Шахтар зіграв 0:0 з Інтером у Києві та ділить з італійським клубом третю-четверту сходинки в групі D.

А очолює її з шістьма очками Шериф, який після перемоги над Шахтарем (2:0) сенсаційно здолав у Мадриді Реал 2:1.

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