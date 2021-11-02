2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
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Бавария – Бенфика: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 14:13
Немецкий клуб может уже сегодня выйти в 1/8 финала ЛЧ, для этого нужно лишь не проиграть команде Романа Яремчука

Мюнхенцы уверенно выиграли в Лиссабоне / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября, пройдут матчи Лиги чемпионов. В четвертом туре состоится восемь встреч: расписание, результаты и котировки всех поединков. В группе Е сойдутся мюнхенская Бавария и лиссабонская Бенфика.

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Когда начало. Поединок пройдет на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало в 22:00.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах явный фаворит немецкий клуб. Котировки на победу Баварии – 1.17, на ничью – 8.20, на победу Бенфики – 16.00.

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История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались 11 раз – 8 побед Баварии и 3 ничьи.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Бавария разгромила португальцев в Лиссабоне – 4:0.

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Турнирные расклады. Бавария выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения в матче с Бенфикой. Бавария финиширует первой, если победит Бенфику, а Барселона потеряет очки в матче с киевским Динамо.