2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Баварія – Бенфіка: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 14:13
Німецький клуб може вже сьогодні вийти в 1/8 фіналу ЛЧ, для цього потрібно лише не програти команді Романа Яремчука

Мюнхенці впевнено виграли у Лісабоні / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, відбудуться матчі Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройдуть вісім зустрічей: розклад, результати та котирування всіх поєдинків. У групі Е зійдуться мюнхенська Баварія та лісабонська Бенфіка.

Дивіться також: Онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона

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Коли початок. Поєдинок пройде на "Альянц Арені" у Мюнхені. Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах явний лідер німецький клуб. Котирування на перемогу Баварії – 1.17, на нічию – 8.20, на перемогу Бенфіки – 16.00.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися 11 разів – 8 перемог Баварії та 3 нічиї.

У попередньому турі Ліги чемпіонів Баварія розгромила португальців у Лісабоні – 4:0.

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Турнірний розклад. Баварія вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки у матчі з Бенфікою. Баварія фінішує першою, якщо переможе Бенфіку, а Барселона втратить очки у матчі з київським Динамо.