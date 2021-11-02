Баварія – Бенфіка: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Мюнхенці впевнено виграли у Лісабоні / Фото: REUTERS
У вівторок, 2 листопада, відбудуться матчі Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройдуть вісім зустрічей: розклад, результати та котирування всіх поєдинків. У групі Е зійдуться мюнхенська Баварія та лісабонська Бенфіка.
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Коли початок. Поєдинок пройде на "Альянц Арені" у Мюнхені. Початок о 22:00.
Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".
Хто фаворит. У букмекерських конторах явний лідер німецький клуб. Котирування на перемогу Баварії – 1.17, на нічию – 8.20, на перемогу Бенфіки – 16.00.
Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися 11 разів – 8 перемог Баварії та 3 нічиї.
У попередньому турі Ліги чемпіонів Баварія розгромила португальців у Лісабоні – 4:0.
Турнірний розклад. Баварія вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки у матчі з Бенфікою. Баварія фінішує першою, якщо переможе Бенфіку, а Барселона втратить очки у матчі з київським Динамо.