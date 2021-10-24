24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
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Барселона – Реал: онлайн знаменитого Эль-Класико

Андрей Трофимов
24 октября, 10:56
Все самое интересное о главном поединке мирового футбола в воскресенье – в режиме онлайн. Повторы голов, яркие фото со стадиона Камп Ноу, комментарии ключевых моментов

Барселона - Реал онлайн трансляция матча 24 октября 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня – важный день для болельщиков по всему миру. Сегодня – легендарное дерби Эль-Класико. На стадионе Камп Ноу состоится поединок Барселона – Реал. Начало – в 17:15.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ ОНЛАЙН

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Барселона

Барселона в этом сезоне в кризисе. Месси ушел, ушли и результаты. На данный момент клуб занимает очень непривычное для себя место за пределами зоны еврокубков – лишь восьмая строчка в турнирной таблице Примеры.

В восьми стартовых играх сезона в чемпионате Испании Барселона одержала четыре победы, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

В Лиге чемпионов Барселона – лишь третья в группе Е. В последнем матче каталонцы обыграли киевское Динамо со счетом 1:0.

Как Барселона готовилась к матчу с Реалом:

Потери. Четыре футболиста не смогут помочь сегодня хозяевам. В составе Барселоны из-за повреждений не сыграют защитник Рональд Араухо, атакующий полузащитник Педри, нападающие Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.

Реал

Реал в турнирной таблице Примеры идет на третьем месте. Однако у команды Карло Анчелотти меньше игр, чем у лидеров. Победа сегодня отправит Реал на первое место.

В Лиге чемпионов Реал идет на втором месте в группе D. В последней игре мадридцы нанесли крупное поражение донецкому Шахтеру – 5:0.

Как футболисты Реала готовились к матчу с Барселоной:

Потери. Пятеро футболистов Реала не смогут сегодня сыграть с Барселоной. Повреждения у капитана Марсело, защитников Дани Карвахаля, Ферлана Менди, полузащитника Дани Себальоса, нападающего Гарета Бейла.

Ориентировочные составы

По мнению испанских экспертов из издания Marca, Барселона сегодня сыграет с расстановкой 4-3-3, с Ансу Фати, Фелипе Коутиньо и Мемфисом Депайем в атаке.

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Реал, вероятно, сыграет по схеме 4-4-2. В нападении могут появиться набравший потрясающую форму Карим Бензема и молодой Винисиус Жуниор.

Кто фаворит. Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным. Коэффициенты на победу Барселоны (2.55) и Реала (2.65) почти не отличаются. Котировка на ничью – 3.75.

Также эксперты считают, что сегодняшний матч будет "на больше" – т.е. болельщики увидят три или больше голов. Коэффициент на это – 1.62. Котировка на "меньше" – 2.39.

Где смотреть матч

В Украине матч в прямом эфире покажет сервис MEGOGO.

Также смотреть трансляцию матча Барселона – Реал можно на спутниковых каналах:

  • Arena Sport 1 (Словения)
  • Arena Sport 6 (Хорватия)
  • Digi Sport 1 (Румыния)
  • Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)
  • MAX Sport 4 (Болгария)
  • Nova Sport 3 (Чехия)
  • ONE Sport (Израиль)
  • PrimeTel 2 (Кипр)
  • SuperSport 1 (Албания)
  • TSN Malta 4 (Мальта)

Что еще смотреть

Сегодня будет еще два интересных матча, онлайны которых доступны на нашем сайте:

  1. Динамо – Днепр-1, чемпионат Украины, старт в 17:00
  2. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, чемпионат Англии, старт в 18:30

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