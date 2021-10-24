Барселона – Реал: онлайн знаменитого Ель Класіко

Барселона - Реал онлайн трансляція матчу 24 жовтня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні – важливий день для уболівальників по всьому світу. Сьогодні – легендарне дербі Ель Класіко. На стадіоні Камп Ноу відбудеться поєдинок Барселона – Реал. Початок – о 17:15 .

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ ОНЛАЙН

Барселона

Барселона в цьому сезоні в кризі. Мессі пішов, пішли і результати. На цей момент клуб займає дуже незвичне для себе місце за межами зони єврокубків – лише восьма сходинка в турнірній таблиці Примери.

У восьми стартових іграх сезону в чемпіонаті Іспанії Барселона здобула чотири перемоги, три рази зіграла внічию і один раз програла.

У Лізі чемпіонів Барселона – лише третя в групі Е. У останньому матчі каталонці обіграли київське Динамо з рахунком 1: 0.

Як Барселона готувалася до матчу з Реалом:

втрати . Чотири футболісти не зможуть допомогти сьогодні господарям. У складі Барселони через пошкодження не зіграють захисник Рональд Араухо, атакуючий півзахисник Педрі, нападники Усман Дембеле і Мартін Брейтуейт.

Реал

Реал в турнірній таблиці Примери йде на третьому місці. Однак у команди Карлос Анчелотті менше ігор, ніж у лідерів. Перемога сьогодні відправить Реал на перше місце.

У Лізі чемпіонів Реал йде на другому місці в групі D. У останній грі мадридці завдали великої поразки донецькому Шахтареві – 5: 0.

Як футболісти Реала готувалися до матчу з Барселоною:

втрати . П'ятеро футболістів Реала не зможуть сьогодні зіграти з Барселоною. Пошкодження у капітана Марсело, захисників Дані Карвахаля, Ферлана Менді, півзахисника Дані Себальоса, нападника Гарета Бейла.

орієнтовні склади

На думку іспанських експертів з видання Marca, Барселона сьогодні зіграє з розстановкою 4-3-3, з Ансуї Фаті, Феліпе Коутіньйо і Мемфісом Депайем в атаці.

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Реал, ймовірно, зіграє за схемою 4-4-2. У нападі можуть з'явитися набрав приголомшливу форму Карім Бензема і молодий Вінісіус Жуніор.

Хто фаворит. прогноз букмекерів

Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнт на перемогу Барселони (2.55) і Реала (2.65) майже не відрізняються. Котирування на нічию – 3.75.

Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голи. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.

Де дивитися матч

В Україні матч в прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.

Також дивитися трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах :

Arena Sport 1 (Словенія)

Arena Sport 6 (Хорватія)

Digi Sport 1 (Румунія)

Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)

MAX Sport 4 (Болгарія)

Nova Sport 3 (Чехія)

ONE Sport (Ізраїль)

PrimeTel 2 (Кіпр)

SuperSport 1 (Албанія)

TSN Malta 4 (Мальта)

Що ще дивитися

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