24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Барселона – Реал: онлайн знаменитого Ель Класіко

Андрій Трофімов
24 жовтня, 10:56
Все найцікавіше про головний поєдинок світового футболу в неділю – в режимі онлайн. Повтори голів, яскраві фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів

Барселона - Реал онлайн трансляція матчу 24 жовтня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні – важливий день для уболівальників по всьому світу. Сьогодні – легендарне дербі Ель Класіко. На стадіоні Камп Ноу відбудеться поєдинок Барселона – Реал. Початок – о 17:15 .

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ ОНЛАЙН

Барселона

Барселона в цьому сезоні в кризі. Мессі пішов, пішли і результати. На цей момент клуб займає дуже незвичне для себе місце за межами зони єврокубків – лише восьма сходинка в турнірній таблиці Примери.

У восьми стартових іграх сезону в чемпіонаті Іспанії Барселона здобула чотири перемоги, три рази зіграла внічию і один раз програла.

У Лізі чемпіонів Барселона – лише третя в групі Е. У останньому матчі каталонці обіграли київське Динамо з рахунком 1: 0.

Як Барселона готувалася до матчу з Реалом:

втрати . Чотири футболісти не зможуть допомогти сьогодні господарям. У складі Барселони через пошкодження не зіграють захисник Рональд Араухо, атакуючий півзахисник Педрі, нападники Усман Дембеле і Мартін Брейтуейт.

Реал

Реал в турнірній таблиці Примери йде на третьому місці. Однак у команди Карлос Анчелотті менше ігор, ніж у лідерів. Перемога сьогодні відправить Реал на перше місце.

У Лізі чемпіонів Реал йде на другому місці в групі D. У останній грі мадридці завдали великої поразки донецькому Шахтареві – 5: 0.

Як футболісти Реала готувалися до матчу з Барселоною:

втрати . П'ятеро футболістів Реала не зможуть сьогодні зіграти з Барселоною. Пошкодження у капітана Марсело, захисників Дані Карвахаля, Ферлана Менді, півзахисника Дані Себальоса, нападника Гарета Бейла.

орієнтовні склади

На думку іспанських експертів з видання Marca, Барселона сьогодні зіграє з розстановкою 4-3-3, з Ансуї Фаті, Феліпе Коутіньйо і Мемфісом Депайем в атаці.

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Реал, ймовірно, зіграє за схемою 4-4-2. У нападі можуть з'явитися набрав приголомшливу форму Карім Бензема і молодий Вінісіус Жуніор.

Хто фаворит. прогноз букмекерів

Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнт на перемогу Барселони (2.55) і Реала (2.65) майже не відрізняються. Котирування на нічию – 3.75.

Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голи. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.

Де дивитися матч

В Україні матч в прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.

Також дивитися трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах :

  • Arena Sport 1 (Словенія)
  • Arena Sport 6 (Хорватія)
  • Digi Sport 1 (Румунія)
  • Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)
  • MAX Sport 4 (Болгарія)
  • Nova Sport 3 (Чехія)
  • ONE Sport (Ізраїль)
  • PrimeTel 2 (Кіпр)
  • SuperSport 1 (Албанія)
  • TSN Malta 4 (Мальта)

Що ще дивитися

Сьогодні буде ще два цікаві матчі, онлайни яких доступні на нашому сайті:

  1. Динамо – Дніпро-1, чемпіонат України, старт о 17:00
  2. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, чемпіонат Англії, старт о 18:30

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