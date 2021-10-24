Барселона – Реал: онлайн знаменитого Ель Класіко

Барселона - Реал онлайн трансляція матчу 24 жовтня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні – важливий день для уболівальників по всьому світу. Сьогодні – легендарне дербі Ель Класіко. На стадіоні Камп Ноу відбудеться поєдинок Барселона – Реал. Початок – о 17:15 .
БАРСЕЛОНА – РЕАЛ ОНЛАЙН
Барселона
Барселона в цьому сезоні в кризі. Мессі пішов, пішли і результати. На цей момент клуб займає дуже незвичне для себе місце за межами зони єврокубків – лише восьма сходинка в турнірній таблиці Примери.
У восьми стартових іграх сезону в чемпіонаті Іспанії Барселона здобула чотири перемоги, три рази зіграла внічию і один раз програла.
У Лізі чемпіонів Барселона – лише третя в групі Е. У останньому матчі каталонці обіграли київське Динамо з рахунком 1: 0.
Як Барселона готувалася до матчу з Реалом:
втрати . Чотири футболісти не зможуть допомогти сьогодні господарям. У складі Барселони через пошкодження не зіграють захисник Рональд Араухо, атакуючий півзахисник Педрі, нападники Усман Дембеле і Мартін Брейтуейт.
Реал
Реал в турнірній таблиці Примери йде на третьому місці. Однак у команди Карлос Анчелотті менше ігор, ніж у лідерів. Перемога сьогодні відправить Реал на перше місце.
У Лізі чемпіонів Реал йде на другому місці в групі D. У останній грі мадридці завдали великої поразки донецькому Шахтареві – 5: 0.
Як футболісти Реала готувалися до матчу з Барселоною:
втрати . П'ятеро футболістів Реала не зможуть сьогодні зіграти з Барселоною. Пошкодження у капітана Марсело, захисників Дані Карвахаля, Ферлана Менді, півзахисника Дані Себальоса, нападника Гарета Бейла.
орієнтовні склади
На думку іспанських експертів з видання Marca, Барселона сьогодні зіграє з розстановкою 4-3-3, з Ансуї Фаті, Феліпе Коутіньйо і Мемфісом Депайем в атаці.
Реал, ймовірно, зіграє за схемою 4-4-2. У нападі можуть з'явитися набрав приголомшливу форму Карім Бензема і молодий Вінісіус Жуніор.
Хто фаворит. прогноз букмекерів
Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнт на перемогу Барселони (2.55) і Реала (2.65) майже не відрізняються. Котирування на нічию – 3.75.
Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голи. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.
Де дивитися матч
В Україні матч в прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.
Також дивитися трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах :
- Arena Sport 1 (Словенія)
- Arena Sport 6 (Хорватія)
- Digi Sport 1 (Румунія)
- Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)
- MAX Sport 4 (Болгарія)
- Nova Sport 3 (Чехія)
- ONE Sport (Ізраїль)
- PrimeTel 2 (Кіпр)
- SuperSport 1 (Албанія)
- TSN Malta 4 (Мальта)
Що ще дивитися
Сьогодні буде ще два цікаві матчі, онлайни яких доступні на нашому сайті:
- Динамо – Дніпро-1, чемпіонат України, старт о 17:00
- Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, чемпіонат Англії, старт о 18:30