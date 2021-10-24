Барселона против Реала. Кто фаворит главного противостояния мирового футбола

Барселона - небольшой фаворит матча c с Реалом на домашней арене / Фото: Reuters

Сегодня в 17:15 на стадионе Камп Ноу будет дан стартовый свисток знаменитому Эль-Класико. Барселона принимает своего принципиального соперника – Реал.

Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным. Коэффициенты на победу Барселоны и Реала почти не отличаются.

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Ниже – таблица котировок на Эль-Класико за три часа до его начала.

Барселона Ничья Реал Parimatch 2.50 3.75 2.70 1xbet 2.56 3.78 2.77 Vbet 2.52 3.77 2.73 Favbet 2.52 3.75 2.71 Marsbet 2.54 3.75 2.75 Fan Sport 2.55 3.78 2.77 WillHill 2.50 3.60 2.70 Bet 365 2.45 3.60 2.70 Bwin 2.50 3.60 2.60

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Также эксперты считают, что сегодняшний матч будет "на больше" – т.е. болельщики увидят три или больше голов. Коэффициент на это – 1.62. Котировка на "меньше" – 2.39.

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