Барселона против Реала. Кто фаворит главного противостояния мирового футбола

Барселона - небольшой фаворит матча c с Реалом на домашней арене / Фото: Reuters
Сегодня в 17:15 на стадионе Камп Ноу будет дан стартовый свисток знаменитому Эль-Класико. Барселона принимает своего принципиального соперника – Реал.
Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным. Коэффициенты на победу Барселоны и Реала почти не отличаются.
Ниже – таблица котировок на Эль-Класико за три часа до его начала.
|Барселона
|Ничья
|Реал
|Parimatch
|2.50
|3.75
|2.70
|1xbet
|2.56
|3.78
|2.77
|Vbet
|2.52
|3.77
|2.73
|Favbet
|2.52
|3.75
|2.71
|Marsbet
|2.54
|3.75
|2.75
|Fan Sport
|2.55
|3.78
|2.77
|WillHill
|2.50
|3.60
|2.70
|Bet 365
|2.45
|3.60
|2.70
|Bwin
|2.50
|3.60
|2.60
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Также эксперты считают, что сегодняшний матч будет "на больше" – т.е. болельщики увидят три или больше голов. Коэффициент на это – 1.62. Котировка на "меньше" – 2.39.
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