Барселона проти Реала. Хто фаворит головного протистояння світового футболу

Барселона - невеликий фаворит матчу c з Реалом на домашній арені / Фото: Reuters

Сьогодні о 17:15 на стадіоні Камп Ноу буде дано стартовий свисток знаменитому Ель Класіко. Барселона приймає свого принципового суперника – Реал.

Хто фаворит? Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнти на перемогу Барселони і Реала майже не відрізняються.

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Нижче – таблиця котирувань на Ель Класіко за три години до його початку.

Барселона Нічия Реал Parimatch 2.50 3.75 2.70 1xbet 2.56 3.78 2.77 Vbet 2.52 3.77 2.73 Favbet 2.52 3.75 2.71 Marsbet 2.54 3.75 2.75 Fan Sport 2.55 3.78 2.77 WillHill 2.50 3.60 2.70 Bet 365 2.45 3.60 2.70 Bwin 2.50 3.60 2.60

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Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голів. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.

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