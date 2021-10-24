24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Барселона проти Реала. Хто фаворит головного протистояння світового футболу

Андрій Трофімов
24 жовтня, 14:46
Слово експертам букмекерських контор: вони бачать поєдинок практично рівним, і прогнозують велику кількість голів

Барселона - невеликий фаворит матчу c з Реалом на домашній арені / Фото: Reuters

Сьогодні о 17:15 на стадіоні Камп Ноу буде дано стартовий свисток знаменитому Ель Класіко. Барселона приймає свого принципового суперника – Реал.

Хто фаворит? Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнти на перемогу Барселони і Реала майже не відрізняються.

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Нижче – таблиця котирувань на Ель Класіко за три години до його початку.

Барселона Нічия Реал
Parimatch2.503.752.70
1xbet2.563.782.77
Vbet2.523.772.73
Favbet2.523.752.71
Marsbet2.543.752.75
Fan Sport2.553.782.77
WillHill2.503.602.70
Bet 3652.453.602.70
Bwin2.503.602.60

Барселона – Реал онлайн трансляція: відео-повтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.

Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голів. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.

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Не пропустіть! Барселона – Реал де дивитися трансляцію матчу: розклад каналів, які покажуть поєдинок в прямому ефірі.

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