Барселона, прощай: звездный украинец покидает команду

Наш баскетболист после трех сезонов в Каталонии решил сменить команду и попрощался с ней через пост в соцсетях. Куда он перейдет, пока неизвестно

Артем Пустовой / Фото: Twitter

Сегодня 28-летний украинский баскетболист Артем Пустовой объявил о том, что уходит из Барселоны. Центровой провел три сезона в Каталонии, а до этого три года успешно выступал за другой испанский клуб – Обрадойро. В этом сезоне команда Пустового прервала гегемонию Реала. Сначала в Кубке Испании Барселона разгромила Реал, украинец взял трофей. А позже завоевала и золотые медали чемпионата – впервые с 2014 года.

Лишь в финале элитной Евролиги Барселона уступила турецкому Эфес Пилсену. Правда, украинец в заявку на тот матч не попал. Собственно, из-за малого количества игрового времени Артем и покидает клуб. Но при этом на своей страничке в Instagram прощается с ним теплыми словами:

"Пришло время сказать "прощай" этому клубу, спасибо за все. У нас осталось много хороших воспоминаний, мы завели друзей. Пришло время для нового вызова".

Также игрок поблагодарил свою жену Мину за поддержку и еще раз признался ей в любви. В прошлом году у Пустового родился сын.

Ранее Пустовой заставил всех лечь на интервью, выдав шикарный матч за Барселону. Куда дальше проляжет путь бывшего игрока южненского Химика, пока неизвестно. Однако, говорят, им интересуется испанская Уникаха – 11-я команда минувшего сезона. Несколько лет тому назад она довольно прилично выступала в Евролиге.

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