Барселона – Бавария: онлайн суперматча Лиги чемпионов

Барселона и Бавария встречаются в Лиге чемпионов

Матч пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по Киеву. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию с видео голов.

ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – БАВАРИЯ:

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Накануне сегодняшнего противостояния все обсуждают предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом 8:2. В том поединке номинальным хозяином выступали каталонцы, но встреча проходила в Лиссабоне.

После той встречи Лионель Месси впервые публично заявил о намерениях покинуть Барселону, что в итоге превратилось в реальность.

Барселона и Бавария выступают в одной группе с Динамо и Бенфикой и считаются главными фаворитами на выход в 1/8 финала. Аналитики и букмекеры отдают украинскому и португальскому клуба лишь борьбу за путевку в Лигу Европы. Коэффициенты на выход из группы:

Бавария – 1.05

Барселона – 1.11

Бенфика – 5.00

Динамо – 15.00

Статистика матчей:

Это будет 10-й матч между командами в рамках Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество имеет немецкий гранд – шесть побед при двух поражениях. Также команды дважды пересекались в Кубке УЕФА в конце 90-х и тогда были зафиксированы победа Баварии и ничья.

Форма команд:

Бавария выиграла пять предыдущих матчей во всех турнирах, а накануне старта в Лиге чемпионов разгромила Лейпциг. Всего в новом сезоне Бавария уже успела наколотить 28 мячей в шести матчах (пропустили пять)! 12 из них было забито в кубковом матче против скромного Бремера из региональной лиги.

Барселона одержала две победы в трех стартовых турах чемпионата Испании и один раз сыграла вничью. Каталонцы не могут похвастаться такой же результативностью – семь забитых мячей, но и три пропущенных. Отметим, что команда не проводила официальных матчей с конца августа, ведь их матч против Севильи в 4-м туре Примеры был перенесен.

Кадры:

Барселона не сможет рассчитывать на целую группу исполнителей – в лазарете команды находятся Фати, Брейтвейт, Дембеле, Агуэро и Дест. У Баварии не сыграет Толиссо, а участие Гнабри и Команда под вопросом.

Впрочем, главный вопрос, как будет выглядеть Барселона без Лионеля Месси на фоне действительно серьезного соперника.

Лионель Месси дебютировал за ПСЖ / Фото: Reuters

Ориентировочные составы от УЕФА:

Барселона: тер Стеген; Араухо, Пике, Лангле; Роберто, Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Альба; Депай; Л. де Йонг

тер Стеген; Араухо, Пике, Лангле; Роберто, Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Альба; Депай; Л. де Йонг Бавария: Нойер; Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис; Киммих, Горецка; Сане, Мюллер, Мусиала; Левандовски

Котировки букмекеров:

Что касается котировок букмекеров, то здесь у Баварии небольшое преимущество: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.00, а ничью – 4.00, на победу Барселоны – 3.30.

Где смотреть:

Матч Барселона – Бавария начнется в 22:00. Прямую трансляцию матча можно смотреть с помощью платформы Megogo.