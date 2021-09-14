Барселона – Баварія: онлайн суперматчу Ліги чемпіонів

Барселона і Баварія зустрічаються в Лізі чемпіонів

Матч пройде в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу" і почнеться о 22:00 за Києвом. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з відео голів.

ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – БАВАРІЯ:

Напередодні сьогоднішнього протистояння всі обговорюють попередній матч між цими командами. Влітку 2020 року Баварія знищила Барселону з рахунком 8:2. У тому поєдинку номінальним господарем виступали каталонці, але зустріч проходила в Лісабоні.

Після тієї зустрічі Ліонель Мессі вперше публічно заявив про наміри покинути Барселону, що в підсумку перетворилося в реальність.

Барселона і Баварія виступають в одній групі з Динамо і Бенфікою і вважаються головними фаворитами на вихід у 1/8 фіналу. Аналітики і букмекери віддають українському і португальському клубу лише боротьбу за путівку в Лігу Європи. Коефіцієнти на вихід з групи:

Баварія – 1.60

Барселона – 2.00

Бенфіка – 11.00

Динамо – 34.00

Статистика матчів:

Це буде 10-й матч між командами в рамках Ліги чемпіонів. Перевагу має німецький гранд – шість перемог за двох поразок. Також команди двічі перетиналися в Кубку УЄФА в кінці 90-х і тоді були зафіксовані перемога Баварії і нічия.

Форма команд:

Баварія виграла п'ять попередніх матчів у всіх турнірах, а напередодні старту в Лізі чемпіонів розгромила Лейпциг. Всього в новому сезоні Баварія вже встигла набити 28 м'ячів в шести матчах (пропустили п'ять)! 12 з них було забито в кубковому матчі проти скромного Бремера з регіональної ліги.

Барселона здобула дві перемоги у трьох стартових турах чемпіонату Іспанії і один раз зіграла внічию. Каталонці не можуть похвалитися такою ж результативністю – сім забитих м'ячів, але й три пропущених. Відзначимо, що команда не проводила офіційних матчів з кінця серпня, адже їхній матч проти Севільї в 4-му турі Прімери було перенесено

Кадри:

Барселона не зможе розраховувати на цілу групу виконавців – в лазареті команди перебувають Фаті, Брейтвейт, Дембеле, Агуеро і Дест. У Баварії не зіграє Толіссо, а участь Гнабрі і Команда під питанням.

Втім, головне питання, як виглядатиме Барселона без Ліонеля Мессі на тлі дійсно серйозного суперника.

Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ / Фото: Reuters

Орієнтовні склади від УЄФА:

Барселона: тер Стеген; Араухо, Піке, Лангле; Роберто, Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі, Альба; Депай; Л. де Йонг

тер Стеген; Араухо, Піке, Лангле; Роберто, Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі, Альба; Депай; Л. де Йонг Баварія: Нойер; Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс; Кіммі, Горецький; Сані, Мюллер, Мусіала; Левандовський

Котирування букмекерів:

Що стосується котирувань букмекерів, то тут у Баварії невелика перевага: коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсмана – 2.00, а нічию – 4.00, на перемогу Барселони – 3.30.

Де дивитися:

Матч Барселона – Баварія розпочнеться о 22:00. Пряму трансляцію матчу можна дивитися за допомогою платформи Megogo.