Баннер против Луческу вывесили на матче сборной Украины в Бухаресте

Баннер против Луческу в Бухаресте / Фото: Twitter
На матче Украина – Северная Македония 2:1 в Бухаресте не обошлось без скандала на трибунах.
Представители ультрас Динамо вывесили на стадионе баннер с перечеркнутым изображением Мирчи Луческу, продолжая протестовать против его пребывания на посту главного тренера киевлян.
Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу у себя в Twitter.
При этом сам Мирча Луческу находился на трибунах арены в Бухаресте, поддерживая сборную Украины.
Ранее мы писали, что Мирча Луческу согласился стать послом сборной Украины на Евро-2020, помогая ей заполучить максимальную поддержку болельщиков в Бухаресте, где "сине-желтые" уже сыграли с Северной Македонией 17 июня и еще встретятся с Австрией 21-го.
Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football
При этом Андрей Шевченко рассказывал, что Луческу уже побывал в лагере сборной Украины в Бухаресте. "Он приехал поздороваться. Мирча работает в Украине, он очень хорошо знаком с работой сборной. И готов помочь нам, если понадобится", – говорил Шева.
Напомним, после двух туров на Евро-2020 Украина занимает второе место в группе "С". Чтобы сохранить его и гарантированно выйти в 1/8 финала, 21 июня команде Шевченко нужно не проиграть Австрии.
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