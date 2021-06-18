Баннер против Луческу вывесили на матче сборной Украины в Бухаресте

Ультрас Динамо продолжают негодовать по поводу пребывания румынского специалиста на посту тренера киевлян – новая акция протеста состоялась на матче Евро-2020

Баннер против Луческу в Бухаресте / Фото: Twitter

На матче Украина – Северная Македония 2:1 в Бухаресте не обошлось без скандала на трибунах.

Представители ультрас Динамо вывесили на стадионе баннер с перечеркнутым изображением Мирчи Луческу, продолжая протестовать против его пребывания на посту главного тренера киевлян.

Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу у себя в Twitter.

При этом сам Мирча Луческу находился на трибунах арены в Бухаресте, поддерживая сборную Украины.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу согласился стать послом сборной Украины на Евро-2020, помогая ей заполучить максимальную поддержку болельщиков в Бухаресте, где "сине-желтые" уже сыграли с Северной Македонией 17 июня и еще встретятся с Австрией 21-го.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

При этом Андрей Шевченко рассказывал, что Луческу уже побывал в лагере сборной Украины в Бухаресте. "Он приехал поздороваться. Мирча работает в Украине, он очень хорошо знаком с работой сборной. И готов помочь нам, если понадобится", – говорил Шева.

Напомним, после двух туров на Евро-2020 Украина занимает второе место в группе "С". Чтобы сохранить его и гарантированно выйти в 1/8 финала, 21 июня команде Шевченко нужно не проиграть Австрии.