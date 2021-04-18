Автор гола Динамо выдал секрет победы над Шахтером

Уругваец Карлос де Пена рассказал, что киевляне играли от обороны, поскольку для них даже ничья была бы хорошим результатом, и посвятил гол родным

В субботу вечером Динамо обыграло Шахтер на "Олимпийском" и практически сняло вопросы о победителе чемпионата. Решающий мяч в поединке забил уругвайский полузащитник Карлос де Пена. После встречи 29-летний футболист рассказал, за счет чего удалось обыграть "горняков".

Его слова приводит официальный сайт Динамо:

"Шахтеру нужна была победа любой ценой, а для нас даже ничья стала бы хорошим результатом. Поэтому мы избрали выжидательную тактику. Мы оборонялись и старались поймать соперника на контратаках. В первые 10-15 минут важно было не пропустить гол. Но затем мы прибрали мяч к своим ногам и стали смелее выходить в атаку. И, конечно же, для нас было важно забить гол. Ведя в счете, мы могли играть от защиты. Мы хорошо оборонялись, все попытки соперников были тщетными. Они начали нервничать, совершать ошибки".

Также вингер поведал о своем исполнении 11-метрового:

"Обычно тренер определяет, кто будет бить пенальти. Я был уверен, что забью. Удар получился хороший. Трубин – сильный вратарь, к тому же очень высокий. Он был близок к тому, чтобы дотянуться до мяча, угадал направление полета мяча, но удар пришелся точно в угол".

В декабре Карлос де Пена впервые стал отцом. Сейчас же он показал в камеру знак сердца, посвятив гол жене и ребенку, а также болельщикам Динамо.

Тем временем Каштру готов к отставке с поста главного тренера Шахтера.

Смотрите, как Карлос забил решающий мяч в матче Шахтер – Динамо: