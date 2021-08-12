Армия фанатов ПСЖ резко возросла: подписание Месси сыграло свою роль

Благодаря Месси поклонников у ПСЖ прибавилось / Фото: Reuters

Только во вторник, 10 августа, французский клуб ПСЖ объявил о подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси, а число подписчиков на официальный аккаунт в Instagram парижского клуба выросло почти на 6 миллионов.

До 10 августа у парижан было 39 миллионовфоловеров, а на данный момент их уже 44,8 миллиона.

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Теперь ПСЖ в ТОП-5 самых популярных футбольных клубов в Instagram:

1. Реал – 102 млн подписчиков

2. Барселона – 100 млн

3. Ювентус – 50.7 млн

4. ПСЖ – 44.8 млн

5. Манчестер Юнайтед – 42.2 млн

Лионель Месси / Фото: Reuters

Недавно стали известны новые подробности контракта Лионеля Месси с ПСЖ, подписанного на два года с возможностью продления еще на один.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Как уже сообщалось, зарплата 6-кратного обладателя "Золотого мяча" за год выступлений в ПСЖ составит 41 млн евро чистыми.

Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен бонус в размере 40 млн евро.