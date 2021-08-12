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Армія фанатів ПСЖ різко зросла: підписання Мессі зіграло свою роль

Сергій Шаховець
12 серпня, 12:01
Паризький клуб вже починає збирати дивіденди від підписання аргентинського нападника. Популярність ПСЖ в соціальних мережах значно збільшилася

Завдяки Мессі шанувальників у ПСЖ додалося / Фото: Reuters

Тільки у вівторок, 10 серпня, французький клуб ПСЖ оголосив про підписання аргентинського нападника Ліонеля Мессі, а кількість підписників на офіційний акаунт в Instagram паризького клубу зросла майже на 6 мільйонів.

До 10 серпня у парижан було 39 мільйонів фоловерів, а на цей момент їх уже 44,8 мільйона.

Читайте також: Президент ПСЖ про підписання Мессі: "У нас найкращий гравець у світі!"

Тепер ПСЖ у ТОП-5 найпопулярніших футбольних клубів в Instagram:

1. Реал – 102 млн підписників

2. Барселона – 100 млн

3. Ювентус – 50.7 млн

4. ПСЖ – 44.8 млн

5. Манчестер Юнайтед – 42.2 млн

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Нещодавно стали відомі нові подробиці контракту Ліонеля Мессі з ПСЖ, підписаного на два роки з можливістю продовження ще на один.

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Як уже повідомлялося, зарплата 6-разового володаря "Золотого м'яча" за рік виступів у ПСЖ складе 41 млн євро чистими.

Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram

Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений бонус у розмірі 40 млн євро.

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