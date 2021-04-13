Арбитр жестоко поплатился за то, что не увидел гол Роналду

Нидерландский рефери Марио Дикс наказан за результативную ошибку в матче Сербия – Португалия и не будет обслуживать поединки чемпионата Европы

Боковой судья Марио Дикс исключен из бригады нидерландских арбитров, которые будут обслуживать матчи предстоящего чемпионата Европы. Так рефери наказали за ключевую ошибку в Сербии.

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Дикс работал на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 Сербия – Португалия (2:2). На третьей добавленной ко второму тайму минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил желтую карточку.

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После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле. Именно Дикс сообщил главному арбитру Данни Маккели, что гола не было.

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Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.