4 ноября 19:45
Заря 2
ЦСКА София 0
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Анна Бессонова впервые показала сына. У мальчика сегодня День рождения

Андрей Трофимов
4 ноября, 22:10
Одна из лучших спортсменок в истории Украины живет в Америке, где вышла замуж за фитнесс-тренера Дмитрия Момота

Брайан и его родители

Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова в соцсетях поздравила с Днем рождения своего сына. Брайану исполнился год.

Читайте также: Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

Реклама

"Нам сегодня 1 год. Ну как-то очень быстро летит время. Мой мальчик, моя сила", – подписала снимки в Instagram Бессонова.

Реклама

Добавил пару фото и муж гимнастки.

Реклама

Счастливым отцом является фитнесс-тренер Дмитрий Момот. Он сделал предложение спортсменке еще в 2017 году, при этом очень оригинально – во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами.

Ранее мы рассказывали почему Украина топ-держава в художественной гимнастике. Анна Бессонова – рекордсменка по количеству медалей на чемпионатах мира.