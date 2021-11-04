Анна Безсонова вперше показала сина. У хлопчика сьогодні День народження

Брайан і його батьки

Дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор у художній гімнастиці Ганна Безсонова у соцмережах привітала з Днем народження свого сина. Брайану виповнився рік.

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"Нам сьогодні 1 рік. Ну якось дуже швидко летить час. Мій хлопчик, моя сила", – підписала знімки у Instagram Безсонова.

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Додав пару фото і чоловік гімнастки.

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Щасливим батьком є фітнес-тренер Дмитро Момот. Він зробив пропозицію спортсменці ще у 2017 році, причому дуже оригінально – під час поєдинку Національної баскетбольної ліги в Майамі.

Раніше ми розповідали чому Україна топ-держава у художній гімнастиці. Ганна Безсонова – рекордсменка за кількістю медалей на чемпіонатах світу.