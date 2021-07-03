Англия проиграет Украине: второй раз не сможет избежать дьявольского проклятия

Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в итоге терпят неудачу на Евро-2020. Эта же участь, скорее всего, постигнет и англичан, ведь Красные дьяволы уже дали им напутствие

Гарри Магуайр и Джон Стоунз против силы МЮ / Фото: Reuters

Сборной Англии сегодня суждено проиграть Украине в 1/4 финала Евро-2020 в Риме. Поединок стартует в 22:00. Онлайн-трансляцию Украина – Англия можно смотреть на нашем сайте.

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Ранее болельщики в Сети заметили, что все сборные, которым желают удачи в официальном аккаунте Манчестер Юнайтед, в итоге проигрывают и покидают турнир. Так случилось с Дэниелом Джеймсом из Уэльса, Бруну Фернандешем из Португалии, досталось и главному фавориту турнира Франции и Полю Погба в частности.

В поединке с Германией в 1/8 финала Англия каким-то образом спаслась, но, вряд ли, ей удастся избежать проклятия повторно. Со Швецией-то, где играл "дьявол" Линделеф, все сработало.

Кстати, фанаты в сетях также обсуждают, почему проклятье не влияет на Испанию и ее вратаря Давида Де Хеа. "Фурия" уже выбралась в полуфинал. И уже нашли ответ: голкипер МЮ просто не играет. Видимо, Луис Энрике что-то знает.

Ранее мы сообщали, что Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир.

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

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