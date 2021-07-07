Англия – Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Второй финалист чемпионата Европы определится в Лондоне в среду вечером. Начнется поединок на знаменитом стадионе "Уэмбли" в 22:00 по Киеву

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

На футбольном первенстве континента осталось провести всего два матча. На нашем сайте ведется онлайн-трансляция Англия – Дания. Сегодня станет известен соперник сборной Италии, которая в ночь на среду в серии пенальти одолела испанцев.

На украинском телевидении второй полуфинал покажут одновременно на трех каналах: на двух спортивных – "Футбол 1" и "Футбол 2", а также на общенациональном – "Украина". Начнется прямой эфир с лондонского стадиона в 21:50. Перед этим эксперты обсудят события в студии. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите безумные эмоции капитана сборной Италии перед серией пенальти.

В четверг матч Англия – Дания четыре раза покажут в повторе: в 7:10 и в 19:10 – на канале "Футбол 2", в 11:40 – на "Футбол 1", в 22:15 – на "Футбол 3".

Реклама

Читайте также: Мората установил два рекорда Испании, а Италия 10-й раз вышла в финал.

Вспомним, как команда Дании разгромила россиян и вышла в 1/8 финала:

Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.