Англичан не пустят на матч с Украиной: решение УЕФА

Болельщики сборной Англии в пролете / Фото: Reuters
УЕФА принял решение заблокировать продажу билетов жителям Великобритании на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия, который пройдет в Риме 3 июля.
Европейский футбольный союз пошел на этот шаг после обращения департамента общественной безопасности министерства внутренних дел Италии, в котором опасаются распространения британскими фанами коронавируса, а именно штамма "Дельта".
При этом УЕФА аннулировал все билеты на матч в Риме, которые были куплены болельщиками из Великобритании с 28 июня.
Об этом информирует сайт правительства Италии.
Украинских и британских болельщиков не пустят в Рим / Фото: Reuters
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Напомним, что на матч в Риме не пускают и болельщиков, которые могли бы прилететь из Украины. Однако ожидается, что 3 июля на "Стадио Олимпико" команду Андрея Шевченко поддержит внушительная украинская диаспора в Италии.
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