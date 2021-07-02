Англичан не пустят на матч с Украиной: решение УЕФА

Болельщикам из Великобритании заблокировали билеты на матч 1/4 финала Евро-2020 против Украины в Риме из-за угрозы распространения коронавирусного штамма Дельта

Болельщики сборной Англии в пролете / Фото: Reuters

УЕФА принял решение заблокировать продажу билетов жителям Великобритании на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия, который пройдет в Риме 3 июля.

Европейский футбольный союз пошел на этот шаг после обращения департамента общественной безопасности министерства внутренних дел Италии, в котором опасаются распространения британскими фанами коронавируса, а именно штамма "Дельта".

При этом УЕФА аннулировал все билеты на матч в Риме, которые были куплены болельщиками из Великобритании с 28 июня.

Об этом информирует сайт правительства Италии.

Украинских и британских болельщиков не пустят в Рим / Фото: Reuters

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Напомним, что на матч в Риме не пускают и болельщиков, которые могли бы прилететь из Украины. Однако ожидается, что 3 июля на "Стадио Олимпико" команду Андрея Шевченко поддержит внушительная украинская диаспора в Италии.

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