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Англичане с ошибкой написали фамилию Ярмоленко перед матчем Евро, а вратарь вспомнил его ногу

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июля, 21:41
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Основной вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд из Эвертона, который отыграл все четыре матча на ЧЕ, вспомнил лишь Андрея Ярмоленко и готов к Украине
Андрей Ярмоленко, Украина - Швеция
Андрей Ярмоленко, Украина - Швеция / Фото: Reuters

В ночь на среду сборная Украины завершила драматический поединок против шведов, а уже в субботу ее ждет матч 1/4 финала против англичан. Родоначальники футбола готовятся к игре против нашей сборной, однако не относятся к ней с должной серьезностью.

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Сегодня вратарь "трех львов" Джордан Пикфорд рассказал об ожиданиях от игры против парней Андрея Шевченко. Однако ограничился общими фразами и упомянул лишь Андрея Ярмоленко, который выступает за Вест Хэм. Его слова приводит BBC:

"Победа над Германией стала для нас серьезным подспорьем. Мы знаем, что игра против Украины будет тяжелой. Каждый матч на Евро тяжелый, но мы будем готовы.

Я играл против Ярмоленко из Вест Хэма и знаю его способности. Помню я его и по предыдущим турнирам, когда был моложе. Он игрок высокого уровня. Нам нужно его опасаться: у него приличная левая нога".

При этом на сайте авторитетного британского издания фамилию украинского вингера написали с ошибкой – несмотря на то, что он уже три года выступает в английской Премьер-лиге.

Тем временем украинец попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020.

Смотрите, как англичане обыграли немцев в 1/8 финала:

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