Андрей Шевченко уедет на другой континент? Три клуба ведут переговоры с тренером

Андрей Шевченко пока без работы / Фото: Reuters

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в чемпионате США. Ранее была информация, что Шева возглавит Динамо.

Украинским специалистом интересуют три американских клуба. О каких именно командах идет речь не уточняется. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Напомним, что Шевченко покинул сборную Украины по истечению срока контракта. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала Евро-2020, где уступил англичанам – 0:4.

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Ранее мы писали, Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.