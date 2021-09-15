Андрей Шевченко уедет на другой континент? Три клуба ведут переговоры с тренером

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14 сентября 19:45
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14 сентября 22:00
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Зенит 0
14 сентября 22:00
Мальме 0
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Лилль 0
Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
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15 сентября 19:45
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15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
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Аякс --
15 сентября 22:00
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Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
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28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Андрей Шевченко уедет на другой континент? Три клуба ведут переговоры с тренером

Любомир Луканюк
15 сентября, 00:45
Клубы чемпионата МЛС начали переговоры с украинским специалистом, который остался без работы после четвертьфинала Евро-2020

Андрей Шевченко пока без работы / Фото: Reuters

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в чемпионате США. Ранее была информация, что Шева возглавит Динамо.

Украинским специалистом интересуют три американских клуба. О каких именно командах идет речь не уточняется. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Напомним, что Шевченко покинул сборную Украины по истечению срока контракта. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала Евро-2020, где уступил англичанам – 0:4.

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Ранее мы писали, Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.

Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

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