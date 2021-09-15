14 вересня 19:45
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Манчестер Юнайтед 1
14 вересня 19:45
Севілья 1
Зальцбург 1
14 вересня 22:00
Динамо 0
Бенфіка 0
14 вересня 22:00
Барселона 0
Баварія 3
14 вересня 22:00
Челсі 1
Зеніт 0
14 вересня 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 вересня 22:00
Лілль 0
Вольфсбург 0
14 вересня 22:00
Вільярреал 2
Аталанта 2
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Андрій Шевченко поїде на інший континент? Три клуби ведуть переговори з тренером

Любомир Луканюк
15 вересня, 00:45
Клуби чемпіонату МЛС почали переговори з українським фахівцем, який залишився без роботи після чвертьфіналу Євро-2020

Андрій Шевченко поки без роботи / Фото: Reuters

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті США. Раніше була інформація, що Шева очолить Динамо.

Українським фахівцем цікавлять три американських клуби. Про які саме команди йде мова не уточнюється. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нагадаємо, що Шевченко залишив збірну України після закінчення терміну контракту. Разом з національною командою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, де поступився англійцям – 0:4.

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Раніше ми писали, Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан в матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

Колишньому наставнику збірної України пророкують посаду головного тренера Мілана. Та й сам Андрій Миколайович раніше заявляв, що не проти б очолити італійський клуб.

Шевченко знову на "Сан-Сіро" / Фото: Instagram

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