Американцы назвали форму Украины одной из лучших на Олимпиаде в Токио

Выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Самый популярный американский журнал назвал парадную украинский форму новаторской и в то же время удобной и практичной.

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Как мы писали во время презентации экипировки для Олимпиады-2020, к созданию формы олимпийской сборной присоединились и сами спортсмены.

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Цветовая гамма умело объединяет традиционные синий и желтый с нежной палитрой, что символизирует надежду и веру.

Главная идея всей коллекции заключалась в том, что спорт – это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям.

Ранее мы писали, что Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости. Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 завоеванными медалями. Если по количеству мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины.