Алленаторе на месте! Шевченко прибыл на тренировочную базу Дженоа

Андрей Шевченко / Фото: Reuters
Шевченко возглавил Дженоа, заменив ушедшего накануне в отставку Давиде Баллардини.
Сегодня, 8 ноября, 45-летний украинский специалист прибыл на тренировочную базу Дженоа. Ожидается, что в ближайшее время Шевченко официально будет представлен главным тренером команды из Генуи.
Первая тренировка Дженоа под руководством Шевченко пройдет 9 ноября. В тренерский штаб украинца войдут Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.
Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел Украину в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.
На посту главного тренера Дженоа Андрей Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью.
В текущем сезоне Серии А Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.