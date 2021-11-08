Алленатор на місці! Шевченко прибув на тренувальну базу Дженоа

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Шевченко очолив Дженоа, замінивши Давіде Баллардіні, який пішов напередодні у відставку.

Сьогодні, 8 листопада, 45-річний український фахівець прибув на тренувальну базу Дженоа. Очікується, що найближчим часом Шевченка офіційно буде представлено головним тренером команди із Генуї.

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Перше тренування Дженоа під керівництвом Шевченка відбудеться 9 листопада. До тренерського штабу українця увійдуть Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів Україну до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.

На посаді головного тренера Дженоа Андрій Шевченко дебютує 21 листопада – домашнім матчем із Ромою, очолюваною Жозе Моурінью.

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У поточному сезоні Серії А Дженоа посідає 17-е місце у турнірній таблиці, набравши 9 очок.