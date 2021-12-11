Александрия – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Александрия VS Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч Александрия – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийный онлайн с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР

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Это последний матч для команды в 2021 году. Перед зимним перерывом Шахтер идет на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, но опережает Динамо лишь по дополнительным показателям.

Отметим, что это преимущество очень шаткое – "горняки" забили только на один гол больше.

Шахтер забил шесть голов Львову / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Александрия завершит год на шестой строчке. Подняться выше даже в случае победы над Шахтером Александрия не сможет, но и ниже не опустится.

Кстати, касаемо важности голов. Александрийцы имеют лучшую защиту в лиге после Динамо и Шахтера, так что сегодня подопечным Роберто Де Дзерби будет в атаке непросто.

Форма команд

После двух поражений подряд от Днепра-1 и Зари в прошлом туре Александрия наконец-то одержала победу, разгромив Минай (3:0).

Шахтер в предыдущем туре ЧУ уничтожил Львов (6:1), а посреди недели в последнем матче в Лиге чемпионов сыграл вничью с Шерифом (1:1).

История противостояния

Команды провели 25 матчей между собой, 18 из которых завершились в пользу Шахтера. Три встречи выиграла Александрия и еще в четырех матчах победителя выявить не удалось.

В первом круге Александрия обыграла Шахтер в Киеве со счетом 2:1, а в целом "горняки" не могут обыграть александрийцев четыре матча подряд – с июня 2020-го.

Составы команд

Шахтер прибыл в Александрия в составе 20 человек. Вернулись в строй Исмаили и Фернандо, но вне заявки остался Марлос, чей контракт с клубом истекает в конце года. Зато в заявку попал Жуниор Мораес.

Марлос с Александрией не сыграет / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь

Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо

Котировки букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

Победа Шахтера – 68%

Ничья – 21%

Победа Александрии – 11%

Где смотреть

Матч Александрия – Шахтер в прямом эфире покажет канал "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 14:00.