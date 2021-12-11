Олександрія – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Олександрія VS Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні
Матч Олександрія – Шахтар розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійний онлайн з відео голів та описом усіх ключових моментів.
ОНЛАЙН ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР
Це останній матч для команди 2021 року. Перед зимовою перервою Шахтар іде на першому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але випереджає Динамо лише за додатковими показниками.
Зазначимо, що ця перевага дуже хитка – "гірники" забили лише на один гол більше.
Олександрія завершить рік на шостому рядку. Піднятися вище навіть у разі перемоги над Шахтарем Олександрія не зможе, але й не опуститься.
До речі, що стосується важливості голів. Олександрійці мають найкращий захист у лізі після Динамо та Шахтаря, тож сьогодні підопічним Роберто Де Дзербі буде в атаці непросто.
Форма команд
Після двох поразок поспіль від Дніпра-1 та Зорі у минулому турі Олександрія нарешті здобула перемогу, розгромивши Мінай (3:0).
Шахтар у попередньому турі ЧУ знищив Львів (6:1), а посеред тижня в останньому матчі у Лізі чемпіонів зіграв унічию з Шерифом (1:1).
Історія протистояння
Команди провели 25 матчів між собою, 18 із яких завершилися на користь Шахтаря. Три зустрічі виграла Олександрія та ще у чотирьох матчах переможця виявити не вдалося.
У першому колі Олександрія обіграла Шахтар у Києві з рахунком 2:1, а загалом "гірники" не можуть обіграти олександрійців чотири матчі поспіль – з червня 2020-го.
Склади команд
Шахтар прибув до Олександрії у складі 20 осіб. Повернулися до ладу Ісмаїлі та Фернандо, але поза заявкою залишився Марлос, чий контракт із клубом закінчується наприкінці року. Натомість до заявки потрапив Жуніор Мораєс.
- Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Валерій Бондар
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Педріньо
- Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Фернандо
Котирування букмекерів
Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.39, на нічию – 4.60, на перемогу Олександрії – 8.50.
У відсотковому співвідношенні шанси команд виглядають так:
- Перемога Шахтаря – 68%
- Нічия – 21%
- Перемога Олександрії – 11%
Де дивитись
Матч Олександрія – Шахтар у прямому ефірі покаже канал "Футбол-1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 14:00.