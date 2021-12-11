Олександрія – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Олександрія VS Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч Олександрія – Шахтар розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійний онлайн з відео голів та описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР

Це останній матч для команди 2021 року. Перед зимовою перервою Шахтар іде на першому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але випереджає Динамо лише за додатковими показниками.

Зазначимо, що ця перевага дуже хитка – "гірники" забили лише на один гол більше.

Шахтар забив шість голів Львову / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Олександрія завершить рік на шостому рядку. Піднятися вище навіть у разі перемоги над Шахтарем Олександрія не зможе, але й не опуститься.

До речі, що стосується важливості голів. Олександрійці мають найкращий захист у лізі після Динамо та Шахтаря, тож сьогодні підопічним Роберто Де Дзербі буде в атаці непросто.

Форма команд

Після двох поразок поспіль від Дніпра-1 та Зорі у минулому турі Олександрія нарешті здобула перемогу, розгромивши Мінай (3:0).

Шахтар у попередньому турі ЧУ знищив Львів (6:1), а посеред тижня в останньому матчі у Лізі чемпіонів зіграв унічию з Шерифом (1:1).

Історія протистояння

Команди провели 25 матчів між собою, 18 із яких завершилися на користь Шахтаря. Три зустрічі виграла Олександрія та ще у чотирьох матчах переможця виявити не вдалося.

У першому колі Олександрія обіграла Шахтар у Києві з рахунком 2:1, а загалом "гірники" не можуть обіграти олександрійців чотири матчі поспіль – з червня 2020-го.

Склади команд

Шахтар прибув до Олександрії у складі 20 осіб. Повернулися до ладу Ісмаїлі та Фернандо, але поза заявкою залишився Марлос, чий контракт із клубом закінчується наприкінці року. Натомість до заявки потрапив Жуніор Мораєс.

Марлос із Олександрією не зіграє / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Валерій Бондар

Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Валерій Бондар Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Педріньо

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Педріньо Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Фернандо

Котирування букмекерів

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.39, на нічию – 4.60, на перемогу Олександрії – 8.50.

У відсотковому співвідношенні шанси команд виглядають так:

Перемога Шахтаря – 68%

Нічия – 21%

Перемога Олександрії – 11%

Де дивитись

Матч Олександрія – Шахтар у прямому ефірі покаже канал "Футбол-1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 14:00.