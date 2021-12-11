Александрия – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Александрия и Шахтер встретятся в 18-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в субботу, 11 декабря, и будет показан на ТВ и в интернете
Александрия - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ
Встреча пройдет на стадионе "Ника" в Александрии и начнется в 14:00. Смотреть Александрия – Шахтер онлайн можно на нашем сайте.
Где смотреть матч Александрия – Шахтер
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- Футбол-1, воскресенье, 04:05 (повтор)
- Футбол-1, воскресенье, 10:30 (повтор)
Шахтер может уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины, если обыграет сегодня Александрию. При этом, "горнякам" нужно забить как можно больше мячей и не пропустить, ведь сейчас они опережают Динамо только за счет разницы мячей.
Александрия же останется на шестой строчке турнирной таблице Премьер-лиги при любом раскладе, но вряд ли они откажутся уйти в отпуск в хорошем настроении.
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Шахтер выиграл 18 матчей против Александрии, а александрийцы могут похвастаться только тремя победами.
Впрочем, уже на протяжении четырех матчей "горняки" не могут одолеть Александрию – ни дома, ни на выезде. В первом круге текущего чемпионата Александрия одержала победу со счетом 2:1.
Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.