Александрия – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Александрия и Шахтер встретятся в 18-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в субботу, 11 декабря, и будет показан на ТВ и в интернете

Александрия - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Встреча пройдет на стадионе "Ника" в Александрии и начнется в 14:00. Смотреть Александрия – Шахтер онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Александрия – Шахтер

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Футбол-1, воскресенье, 04:05 (повтор)

Футбол-1, воскресенье, 10:30 (повтор)

Шахтер может уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины, если обыграет сегодня Александрию. При этом, "горнякам" нужно забить как можно больше мячей и не пропустить, ведь сейчас они опережают Динамо только за счет разницы мячей.

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Александрия же останется на шестой строчке турнирной таблице Премьер-лиги при любом раскладе, но вряд ли они откажутся уйти в отпуск в хорошем настроении.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 17 14 2 1 47 9 38 44 Забитые 47 Пропущенные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забитые 46 Пропущенные 8 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В П В 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 17 11 2 4 36 18 18 35 Забитые 36 Пропущенные 18 Разница 18 Результаты последних матчей: В В П В В 5 Ворскла Вор 17 9 5 3 29 17 12 32 Забитые 29 Пропущенные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: Н П В В Н 6 Александрия Але 17 7 5 5 18 14 4 26 Забитые 18 Пропущенные 14 Разница 4 Результаты последних матчей: В П П В Н 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Верес Вер 17 6 4 7 14 19 -5 22 Забитые 14 Пропущенные 19 Разница -5 Результаты последних матчей: П П В П Н 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забитые 12 Пропущенные 22 Разница -10 Результаты последних матчей: В В Н В П 10 Металлист 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забитые 16 Пропущенные 27 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 16 4 5 7 15 20 -5 17 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н В П П Н 12 Львов Льв 17 4 4 9 13 29 -16 16 Забитые 13 Пропущенные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П В В П В 13 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П 14 Черноморец Чер 17 2 5 10 18 39 -21 11 Забитые 18 Пропущенные 39 Разница -21 Результаты последних матчей: П П П В Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забитые 11 Пропущенные 28 Разница -17 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В

Шахтер выиграл 18 матчей против Александрии, а александрийцы могут похвастаться только тремя победами.

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Впрочем, уже на протяжении четырех матчей "горняки" не могут одолеть Александрию – ни дома, ни на выезде. В первом круге текущего чемпионата Александрия одержала победу со счетом 2:1.

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.