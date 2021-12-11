12 декабря 06:00
Ломаченко --
Комми --
11 декабря 20’
Александрия 0
Шахтер 0
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Александрия – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 12:51
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Александрия и Шахтер встретятся в 18-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в субботу, 11 декабря, и будет показан на ТВ и в интернете
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Встреча пройдет на стадионе "Ника" в Александрии и начнется в 14:00. Смотреть Александрия – Шахтер онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Александрия – Шахтер

Трансляцию матча
смотрите на olltv
Смотреть
  • Футбол-1
  • Футбол-2
  • Футбол-1, воскресенье, 04:05 (повтор)
  • Футбол-1, воскресенье, 10:30 (повтор)

Шахтер может уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины, если обыграет сегодня Александрию. При этом, "горнякам" нужно забить как можно больше мячей и не пропустить, ведь сейчас они опережают Динамо только за счет разницы мячей.

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Александрия же останется на шестой строчке турнирной таблице Премьер-лиги при любом раскладе, но вряд ли они откажутся уйти в отпуск в хорошем настроении.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые 47
Пропущенные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые 46
Пропущенные 8
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
18
13
1
4
35
17
18
40
Забитые 35
Пропущенные 17
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые 36
Пропущенные 18
Разница 18
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забитые 29
Пропущенные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
Александрия Александрия Але
17
7
5
5
18
14
4
26
Забитые 18
Пропущенные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые 14
Пропущенные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые 12
Пропущенные 22
Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые 16
Пропущенные 27
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н В П П Н
12
Львов Львов Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые 13
Пропущенные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П В В П В
13
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П Н П
14
Черноморец Черноморец Чер
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забитые 18
Пропущенные 39
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые 11
Пропущенные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забитые 21
Пропущенные 44
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н П П В

Шахтер выиграл 18 матчей против Александрии, а александрийцы могут похвастаться только тремя победами.

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Впрочем, уже на протяжении четырех матчей "горняки" не могут одолеть Александрию – ни дома, ни на выезде. В первом круге текущего чемпионата Александрия одержала победу со счетом 2:1.

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.

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КОТИРОВКИ НА МАТЧИ УПЛ

Верес

Сегодня

17:00

Рух

2.65

2.85

3.05

Львов

Сегодня

19:30

Ворскла

4.20

3.40

1.92

Черноморец

Завтра

14:00

Металлист 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Ингулец
17
13:28
13
14
Черноморец
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
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Суббота, 11 декабря
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