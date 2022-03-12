Агрессорам не место в спорте! Жесткое заявление главы МОКа в отношении России и Беларуси

Глава МОКа Томас Бах не пойдет на уступки агрессору / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Глава МОКа Томас Бах полностью поддерживает решение об отстранении России и Беларуси от международных соревнований. Государства, нарушившие основные принципы олимпийского движения, не имеют право обсуждать возвращение в большой спорт.

"Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия. Спортивные соревнования не должны проходить на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

На любых мероприятиях, организуемых олимпийским движением, не должно быть никакой национальной или государственной символики данных стран.

Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это политизация спорта, противоречащая Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета.

Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие в политических рамках, не имеет права осуждать последствия как мотивированные политически", – говорится в официальном заявлении Томаса Баха.