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Агресорам не місце у спорті! Жорстка заява глави МОКу щодо Росії та Білорусі

Сергій Шаховець
12 березня, 12:27
Отримавши бан від Міжнародного олімпійського комітету, представники РФ та Білорусі згадали свою мантру – "спорт поза політикою". Але цього разу МОК не потрапить у пастку терористичних держав

Глава МОКу Томас Бах не піде на поступки агресору / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Глава МОКу Томас Бах повністю підтримує рішення про усунення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Держави, які порушили основні принципи олімпійського руху, не мають права обговорювати повернення у великий спорт.

"Ми продовжуватимемо викривати людей та організації, відповідальних за порушення олімпійського перемир'я. Спортивні змагання не повинні проходити на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

На будь-яких заходах, що організовуються олімпійським рухом, не повинно бути жодної національної чи державної символіки цих країн.

Ми не потрапимо в пастку дешевих аргументів про те, що це політизація спорту, що суперечить Олімпійській хартії, яка вимагає політичного нейтралітету.

Той, хто так грубо порушує олімпійське перемир'я в політичних рамках, немає права засуджувати наслідки як політично мотивовані", – йдеться в офіційній заяві Томас Баха.

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Нагадаємо, на п'яту добу повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.

Потім МОК вирішив усунути російських та білоруських спортсменів від участі у Паралімпіаді-2022, яка стартувала 4 березня.

Пекін-2022 – агресорів тут не буде / Фото: REUTERS