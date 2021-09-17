Адское противостояние: чемпион Украины сыграет с российским клубом в Лиге чемпионов

Прометей сыграет с российской Пармой в квалификации Лиги чемпионов / Фото: официальный сайт БК "Прометей"

Путевку в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов разыграют украинский Прометей и российский клуб Парма.

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Это стало известно после того как в полуфинале квалификации россияне обыграли французский Ле Ман со счетом 82:69.

Финал квалификации состоится в субботу, 18 сентября, в Софии. Матч начнется в 18:30.

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Напомним, что на пути отбора в групповой раунд ЛЧ Прометей разобрался с чемпионом Болгарии Левски с перевесом в 40 очков – 96:56.

В полуфинале квалификации подопечные Ронана Гинзбурга обыграли чешскую Опаву 100:78.

Соперник чемпиона Украины на пути в финал прошел израильский Хапоэль Эйлат – 79:76 и французский Ле Ман со счетом 82:69.

Матчи квалификации Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021-2022 гг.