17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости баскетбола

Адское противостояние: чемпион Украины сыграет с российским клубом в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец
17 сентября, 11:43
Определился соперник Прометея из Слобожанского в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Это будет принципиальное противостояние

Прометей сыграет с российской Пармой в квалификации Лиги чемпионов / Фото: официальный сайт БК "Прометей"

Путевку в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов разыграют украинский Прометей и российский клуб Парма.

Читайте также: От герпеса: умер легендарный тренер – родственник Николы Теслы

Это стало известно после того как в полуфинале квалификации россияне обыграли французский Ле Ман со счетом 82:69.

Финал квалификации состоится в субботу, 18 сентября, в Софии. Матч начнется в 18:30.

Реклама

Напомним, что на пути отбора в групповой раунд ЛЧ Прометей разобрался с чемпионом Болгарии Левски с перевесом в 40 очков – 96:56.

В полуфинале квалификации подопечные Ронана Гинзбурга обыграли чешскую Опаву 100:78.

Соперник чемпиона Украины на пути в финал прошел израильский Хапоэль Эйлат – 79:76 и французский Ле Ман со счетом 82:69.

Матчи квалификации Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021-2022 гг.

  • 1/4 финала квалификации: Левски – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)
  • 1/2 финала квалификации: Опава – Прометей – 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

Реклама