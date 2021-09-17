17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Пекельне протистояння: чемпіон України зіграє з російським клубом у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець
17 вересня, 11:43
Визначився суперник Прометея з Слобожанського у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Це буде принципове протистояння

Прометей зіграє з російської Пармою в кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото: офіційний сайт БК "Прометей"

Путівку до групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів розіграють український Прометей і російський клуб Парма.

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Це стало відомо після того як у півфіналі кваліфікації росіяни обіграли французький Ле Ман з рахунком 82:69.

Фінал кваліфікації відбудеться в суботу, 18 вересня, в Софії. Матч розпочнеться о 18:30.

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Нагадаємо, що на шляху відбору до групового раунду ЛЧ Прометей розібрався з чемпіоном Болгарії Левськи з перевагою в 40 очок – 96:56.

У півфіналі кваліфікації підопічні Ронана Гінзбурга обіграли чеську Опаву 100:78.

Суперник чемпіона України на шляху до фіналу пройшов ізраїльський Хапоель Ейлат – 79:76 і французький Ле Ман з рахунком 82:69.

Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2021-2022 рр.

  • 1/4 фіналу кваліфікації: Левськи – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)
  • 1/2 фіналу кваліфікації: Опава – Прометей – 78: 100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

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