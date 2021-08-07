Адский марафон в Токио: из трех украинок лишь одна добежала до финиша Олимпиады

Сегодня ночью на Олимпийских играх-2020 в Токио разыграли комплект наград в марафонском беге среди женщин, где на старт вышли и три украинки

Евгения Прокофьева пробежала марафон / Фото: Reuters

В Японии Виктория Калюжная, Дарья Михайлова и Евгения Прокофьева приняли участие в соревнованиях на самой длинной дистанции в легкой атлетике. Но две украинские бегуньи в тяжелых климатических условиях Токио не смогли добраться до финиша.

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Из троих представительниц Украины преодолела всю дистанцию только Евгения Прокофьева. Она показала время 2.36,47, установив лучший для себя результат в сезоне. Но при этом заняла 42-е место. Что тоже хорошо, ведь некоторые просто падали на трассе.

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Отставание Евгении от лидера составило 9 минут и 27 секунд. А первые два места заняли кенийки Перес Джепчирчир (2.27,20) и Бриджит Косгеи (2.27,36), третье — американка Молли Зейдел (2.27,46).

Ранее президент Федерации легкой атлетики ответил на упреки украинской шестовички. Равиль Сафиуллин призвал украинских легкоатлетов обращаться к нему в случае возникших недоразумений в процессе подготовки к Олимпийским играм.