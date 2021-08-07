Пекельний марафон в Токіо: з трьох українок лише одна добігла до фінішу Олімпіади

Євгенія Прокоф'єва пробігла марафон / Фото: Reuters
В Японії Вікторія Калюжна, Дар'я Михайлова і Євгенія Прокоф'єва взяли участь в змаганнях на найдовшій дистанції в легкій атлетиці. Але дві українські бігунки в важких кліматичних умовах Токіо не змогли дістатися до фінішу.
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З трьох представниць України подолала всю дистанцію тільки Євгенія Прокоф'єва. Вона показала час 2.36,47, встановивши найкращий для себе результат у сезоні. Але при цьому зайняла 42-ге місце. Що теж добре, адже деякі просто падали на трасі.
Відставання Євгенії від лідера сктановило 9 хвилин і 27 секунд. А перші два місця зайняли кенійки Перес Джепчірчір (2.27,20) і Бріджит Косгеї (2.27,36), третє – американка Моллі Зайдель (2.27,46).
Раніше президент Федерації легкої атлетики відповів на закиди української шестовички. Равіль Сафіуллін закликав українських легкоатлетів звертатися до нього в разі виникнення непорозумінь в процесі підготовки до Олімпійських ігор.
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