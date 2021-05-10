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Абсолютно голая: сексуальная велосипедистка взорвала Сеть откровенным фото с отдыха

10 мая, 11:03

Александр Трикиша

Пышногрудая велосипедистка отдыхает в Мексике и радует своих фанатов очередной порцией откровенных фото. Девушка не стесняется фотографироваться абсолютно обнаженной

/ Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, ушедшая из спорта в модельный бизнес, разорвала Сеть новым интимным фото. Девушка сфотографировалась в морской воде абсолютно голой и поделилась снимком с подписчиками в Instagram. Красотка сейчас отдыхает на мексиканском побережье Карибского моря.

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модель велосипедистка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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