А завершить карьеру можно и в Майями: клуб Бекхэма заинтересован в трансфере Месси

Дэвид Бекхэм мечтает пригласить Лионеля Месси в свою команду / Фото: Коллаж: Сегодня
Не успело остыть чернило под контрактом Лионеля Месси с французским Пари-Сен-Жерменом, как для знаменитого аргентинца нарисовалось новое привлекательное продолжение карьеры за океаном. Как сообщает британское издание Mirror, американский клуб MLS Интер Майами крайне заинтересован в подписании экс-футболиста Барселоны.
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Совладелец американской команды Дэвид Бекхэм уже провел переговоры с Лионелем Месси о завершении карьеры аргентинской суперзвезды в Интер Майами.
Солидарен с Бекхемом и другой совладелец команды из Флориды предприниматель Хорхе Мас.
"Я оптимистично настроен, что Месси будет играть в футболке нашего клуба, авторитет аргентинца соответствует амбициям владельцев Интер Майами по созданию клуба мирового масштаба", – приводит слова Маса издание Miami Herald.
Суждено ли стать реальностью этим желаниям владельцев американских клубов станет известно не раньше чем через два года, когда у Месси закончится контракт с ПСЖ.
А пока 34-летний аргентинец готовится к дебюту за свой новый клуб, который планируется в матче с Реймсом 29 августа.
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