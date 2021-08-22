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Почему Барселона так не сделала? Клуб НБА уволил 17 сотрудников, чтобы сохранить свою звезду

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 августа, 13:31
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации Филадельфия Севенти Сиксерс вынужден был уволить 17 сотрудников, чтобы подписать новый контракт со своей главной звездой Джоэлем Эмбиидом
Филадельфия уволила 17 человек ради контракта с Эмбидом, в Барселоне до такого не додумались
Филадельфия уволила 17 человек ради контракта с Эмбидом, в Барселоне до такого не додумались / Фото: REUTERS

Под сокращение попала половина отдела скаутинга, а также директор по эксплуатации оборудования, проработавший в клубе 34 года.

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В итоге это позволило Филадельфии подписать с центровым Джоэлем Эмбиидом четырехлетний контракт на сумму в размере 196 миллионов долларов. Новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24 годов.

Отметим, что по условиям предыдущего контракта, который будет действовать еще два года, общая зарплата Эмбиида составляет 65,2 млн долларов.

Недавно похожая ситуация случилась с футбольным клубом Барселона, который из-за финансовых проблем не смог продлить контракт с Лионелем Месси.

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Сам Месси был готов существенно снизить свои аппетиты, однако этого оказалось недостаточно. В конце концов Лионель перешел в Пари Сен-Жермен.

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