Почему Барселона так не сделала? Клуб НБА уволил 17 сотрудников, чтобы сохранить свою звезду

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации Филадельфия Севенти Сиксерс вынужден был уволить 17 сотрудников, чтобы подписать новый контракт со своей главной звездой Джоэлем Эмбиидом

Филадельфия уволила 17 человек ради контракта с Эмбидом, в Барселоне до такого не додумались / Фото: REUTERS

Под сокращение попала половина отдела скаутинга, а также директор по эксплуатации оборудования, проработавший в клубе 34 года.

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В итоге это позволило Филадельфии подписать с центровым Джоэлем Эмбиидом четырехлетний контракт на сумму в размере 196 миллионов долларов. Новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24 годов.

Отметим, что по условиям предыдущего контракта, который будет действовать еще два года, общая зарплата Эмбиида составляет 65,2 млн долларов.

Недавно похожая ситуация случилась с футбольным клубом Барселона, который из-за финансовых проблем не смог продлить контракт с Лионелем Месси.

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Сам Месси был готов существенно снизить свои аппетиты, однако этого оказалось недостаточно. В конце концов Лионель перешел в Пари Сен-Жермен.